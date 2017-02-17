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    В ЛНР заявляют о 7 обстрелах в Донбассе за сутки

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    Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Смелое, Первомайск, Калиново, Молодежное, Логвиново, Калиновка. Всего со стороны украинских силовиков было выпущено порядка 80 снарядов, добавили в Народной милиции.

    КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Украинские силовики семь раз за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили в пятницу РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

    "За сутки ВСУ (вооруженные силы Украины) семь раз нарушили режим прекращения огня, применив 120-миллиметровые и 82-миллиметровые минометы, БМП-2, ПТУР, гранатометы (АГС, СПГ) и стрелковое оружие", — заявил собеседник агентства.

    По данным оборонного ведомства ЛНР, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Смелое, Первомайск, Калиново, Молодежное, Логвиново, Калиновка. Всего со стороны украинских силовиков было выпущено порядка 80 снарядов, добавили в Народной милиции.

    "Потерь нет", — сообщили в пресс-службе.

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