Ополченцы обстреляли Донбасс 66 раз за сутки, трое военных погибли - штаб АТО

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Украинские силовики заявили в пятницу, что ополченцы за минувшие сутки 66 раз открывали огонь по их позициям в Донбассе, трое военных погибли, десять получили ранения.

"В общем зафиксировано 66 обстрелов. К сожалению, трое наших военных погибли, десять получили ранения", — говорится в сообщении на странице пресс-центра военной операции украинских силовиков в Facebook.

Как сообщается на странице пресс-центра, обстрелу подверглись населенные пункты Авдеевка, Каменка, Пески, Зайцево, Верхнеторецкое, Крымское, Лобачево, Новозвановка, Станица Луганская, Новоалександровка, Широкино, Павлополь, Марьинка, Новотроицкое, Новоселовка, Водяное, Лебединское, Широкино, Павлополь, Гнутово и Богдановка.

По утверждениям украинских силовиков, огонь велся из БТР, БМП, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов, стрелкового оружия, минометов, также применялся снайперский огонь.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе очередного заседания Трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года стороны конфликта в Донбассе достигли соглашения об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля.