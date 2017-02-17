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    ВСУ обстреляли окраину Авдеевки, скрывая взрыв боеприпасов - ДНР

    Тема:

    Минск, Донбасс и новый отвод вооружений (27)

    (обновлено: )8902
    В самопровозглашенной ДНР утверждают, что "на позициях украинских силовиков в районе населенного пункта Опытное в 11.30 произошло возгорание боекомплекта с последующей его детонацией".
    Последствия обстрела Авдеевки
    Вячеслав Аброськин, facebook

    КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. В самопровозглашенной ДНР заявили об обстреле украинскими военными из танковых орудий своей территории в районе населенного пункта Авдеевка и связывают это с попыткой скрыть взрыв боеприпасов в этом районе.

    Последствия обстрела Авдеевки
    facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
    Донбасс в тупике. Ну и кто виноват, что Запад разочаровывается в Украине?

    "В связи с распитием алкогольных напитков на позициях ВСУ и нарушением безопасности транспортировки, разгрузки и хранения боеприпасов на позициях украинских силовиков в районе населенного пункта Опытное в 11.30 произошло возгорание боекомплекта с последующей его детонацией. Разлет осколков пришелся, в том числе, и на окраины Авдеевки", — говорится в сообщении.

    Ополченцы утверждают, что военные якобы обстреляли свою территорию из танков с целью скрыть факт подрыва боеприпасов.

    Ранее начальник ГУ НП в Донецкой области Вячеслав Аброськин сообщил, что ополченцы самопровозглашенной ДНР нанесли артудар по Авдеевке, в частности по жилым многоэтажным домам на улицах Гагарина и 9-ый квартал. В результате обстрела ополченцев как минимум один человек погиб. 

    С конца января ситуация в Донбассе резко обострилась. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти объявили чрезвычайное положение в подконтрольной Украине Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители из-за обстрелов города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.

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    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе очередного заседания Трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года стороны конфликта в Донбассе достигли соглашения об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля. 

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