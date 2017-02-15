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    Взрыв на химзаводе в Донецке произошел из-за нарушения мер безопасности - МО

    (обновлено: )36
    Согласно данным Министерства обороны Украины, взрыв произошел из-за несоблюдения мер безопасности при обращении с взрывоопасными предметами во время работ по сбору и сортировке металлолома.
    Взрыв на заводе химизделий в Донецке
    facebook.com/chetveryakova

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Взрыв на заводе химических изделий в Донецке произошел в результате несоблюдения мер безопасности, сообщает Министерство обороны Украины.

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    Накануне сообщалось о взрыве в районе казенного завода химизделий в Донецке. По информации Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики, причиной взрыва стал артиллерийский обстрел. По предварительным данным, погиб один человек.

    "На территории Донецкого казенного предприятия химических изделий произошел взрыв из-за несоблюдения мер безопасности при обращении с взрывоопасными предметами во время проведения личным составом одного из подразделений 11 отдельного мотострелкового полка… работ по сбору и сортировке металлолома", — сообщила в среду пресс-служба главного управления разведки Минобороны Украины на своей странице в Facebook.

    Донецкий казенный завод химических изделий специализировался на выпуске боеприпасов и промышленных взрывчатых веществ. По предварительной информации, на данный момент он не работает. За время боевых действий в Донбассе завод неоднократно подвергался обстрелам.

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