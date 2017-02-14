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    Донецкая фильтровальная станция оказалась в зоне обстрела

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    Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье? (743)

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    В компании "Вода Донбасса" сообщили, что сотрудники Донецкой фильтровальной станции находятся в убежище в связи с попаданием снаряда на территорию станции.
    Донецкая фильтровальная станция
    golos.ua

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Донецкая фильтровальная станция снова оказалась в зоне обстрела, сообщили РИА Новости в компании "Вода Донбасса".

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    Донецкая фильтровальная станция находится в километре от города Ясиноватая и 12 километрах от Донецка на нейтральной территории линии соприкосновения в Донбассе. Она обеспечивает водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов региона по обе стороны линии соприкосновения. За время конфликта станция неоднократно подвергалась обстрелам, последний раз — в конце января.

    "Окрестности Донецкой фильтровальной станции попали под обстрел, есть одно попадание на территорию. Это около получаса назад было. Информации по разрушениям пока нет. Сотрудники сейчас в убежище", — сказал представитель компании.

    Ранее ополченцы и силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. 

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