Силовики заявляют, что их позиции обстреляли из артиллерии и танков

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Военные заявили во вторник, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 72 раза открывали огонь по их позициям, один силовик получил ранения.

"В общем зафиксировано 72 обстрела. Одного нашего военного ранили", — говорится в сообщении на странице пресс-центра спецоперации в Facebook.

По информации военных, на донецком направлении из артиллерии калибром 122 миллиметра ополченцами обстреливались Пески, из минометов калибрами 82 и 120 миллиметров — Невельск, Верхнеторецкое, Авдеевка и Троицкое, из гранатометов и стрелкового оружия — Зайцево, Пески, Новолуганское и другие населенные пункты.

Сообщается, что на мариупольском направлении из 122-миллиметровой артиллерии, танков обстреляли Водяное, из минометов различных калибров — Павлополь, Красногоровку, Широкино. Кроме того, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были обстреляны Лебединский, Богдановка, Павлополь, Широкино.

Как заявили силовики, на луганском направлении под огонь 82-миллиметровых минометов и гранатометов попали их позиции в районе Крымского, Валуйского, Новоалександровки и Станицы Луганской, заявляют силовики.

С конца января ситуация в Донбассе резко обострилась. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти объявили чрезвычайное положение в подконтрольной Украине Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители из-за обстрелов города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.

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Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.