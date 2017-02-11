После выходки Гончаренко украинцев будут воспринимать как дикарей - эксперт

КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. Прокуратура возбудила уголовное дело против депутата ВР Алексея Гончаренко. В частности, производство открыли по факту хулиганских действий нардепа. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко. На неделе Гончаренко прославился тем, что баллончиком с красной краской написал слово "нет" на немецком языке на обломке Берлинской стены у посольства Германии в Киеве в знак протеста против заявления посла Германии Эрнста Райхеля о выборах на оккупированной территории Донбасса.

Какими последствиями обернется для Украины поступок Гончаренко, в эфире радиостанции "Голос Столицы" спрогнозировала управляющий партнер Института переговорных навыков Юлия Осмоловская.

"Я не думаю, что будет какая-то существенная модификация позиции немецкой стороны по отношению и к "минскому формату", и "нормандскому", и вообще в поддержке Германией Украины в урегулировании конфликта… А что касается рядовых украинцев, то это, как раз, самая большая потеря была от поступка Гончаренко, так как у рядовых европейцев формируется или закрепляется стереотипное представление о рядовом украинце, как о каком-то дикаре. И если такое может себе позволить сделать политическая фигура, нардеп, то что можно ожидать от рядового украинца, когда ему будет предоставлен безвизовый режим", — отметила эксперт.

Ранее Райхель в интервью украинским СМИ заявил, что выборы в неподконтрольной Киеву части Донбасса должны состояться на тех условиях, которые будут "соответствовать европейским стандартам», но не обязательно, что выборы могут пройти только тогда, когда "там не будет российских войск или на каждой городской администрации будет вывешен украинский флаг".

Это заявление вызвало возмущение у депутатов Верховной Рады, они обнародовали соответствующее заявление, согласно которому такая позиция посла, по мнению парламентариев, не соответствует минским соглашениям. По словам Климкина, с послом Германии в украинском МИД провели разговор. Он считает, что инцидент исчерпан.