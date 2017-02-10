ОБСЕ: зафиксирована тяжелая техника по обе стороны от линии соприкосновения

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ фиксируют наличие тяжелой техники в Донбассе по обе стороны от линии соприкосновения, заявил первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

"Вдоль всей линии соприкосновения с обеих сторон наши наблюдатели видели это (запрещенное минскими соглашениями — ред.) оружие. Только на прошлой неделе мы видели не менее 106 запрещенных орудий, включая реактивные системы залпового огня", — заявил Хуг на брифинге.

Он подчеркнул, что до тех пор, пока оружие доступно противоборствующим сторонам, оно будет использоваться.

Хуг также отметил, что в последние дни миссия зафиксировала сокращение числа нарушений с обеих сторон.

По словам заместителя главы СММ ОБСЕ на Украине, при посещении Ясиноватой он обнаружил, что конфликтующие стороны находятся очень близко, могут видеть друг друга невооруженным взглядом и применять в отношении друг друга стрелковое оружие, что еще сильнее провоцирует их на эскалацию.

Ранее ополченцы и силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.