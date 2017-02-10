В центре Луцка горел Mercedes-Benz депутата

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Автомобиль Mercedes-Benz, который принадлежит депутату Луцкого городского совета Андрею Козюре, загорелся накануне вечером в центре областного центра, сообщают местные СМИ.

"Пламя потушили неравнодушные прохожие, до приезда пожарных. По словам Андрея Козюры, он оставил машину припаркованной около 19:00 вечера, а сам отвел сына в секцию. Позднее ему позвонили знакомые и сообщили, что его авто загорелось", — пишет volynnews.com.

volynnews.com В Луцке загорелось авто депутата Андрея Козюра

Депутат уточнил, что пламя погасил проезжавший мимо водитель, который, увидев пожар, достал огнетушитель и ликвидировал возгорание.

По предварительной информации, поврежден только капот машиныю

Причину инцидента устанавливают правоохранители.

Ранее сообщалось, что в центре Запорожья перевернулась инкассаторская машина.