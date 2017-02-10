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    В центре Луцка горел Mercedes-Benz депутата

    (обновлено: )109
    По данным СМИ, Андрей Козюра припарковал авто и повел сына в спортивную секцию, а позднее о возгорании его Merсedes-Benz ему сообщили знакомые. Причину инцидента устанавливают правоохранители.
    В Луцке загорелось авто депутата Андрея Козюра
    volynnews.com

    КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Автомобиль Mercedes-Benz, который принадлежит депутату Луцкого городского совета Андрею Козюре, загорелся накануне вечером в центре областного центра, сообщают местные СМИ.

    "Пламя потушили неравнодушные прохожие, до приезда пожарных. По словам Андрея Козюры, он оставил машину припаркованной около 19:00 вечера, а сам отвел сына в секцию. Позднее ему позвонили знакомые и сообщили, что его авто загорелось", — пишет volynnews.com.

    volynnews.com
    В Луцке загорелось авто депутата Андрея Козюра

    Депутат уточнил, что пламя погасил проезжавший мимо водитель, который, увидев пожар, достал огнетушитель и ликвидировал возгорание.

    По предварительной информации, поврежден только капот машиныю

    Причину инцидента устанавливают правоохранители.

    Ранее сообщалось, что в центре Запорожья перевернулась инкассаторская машина.

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