Около 100 объектов повреждены в Донецке с начала обострения

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Около 100 домов и социальных объектов получили повреждения в Донецке из-за обстрелов с начала обострения ситуации в Донбассе, сообщил в четверг исполняющий обязанности главы администрации города Алексей Кулемзин.

Ранее в Минстрое и ЖКХ ДНР сообщили РИА Новости, что в результате обстрелов с момента обострения ситуации в Донбассе в самопровозглашенной Донецкой народной республике повреждены около 250 объектов, в том числе домов, школ и детских садов.

"С момента активизации обстрелов с 29 января в Донецке получили повреждения 38 многоквартирных домов, 25 частных домов, 12 социальных объектов, 16 объектов теплоснабжения, один объект водоснабжения", — написал Кулемзин на своей странице в Facebook.

Ранее ополченцы и силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.