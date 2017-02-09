В Раде чувствуется сильный запах гари, вызваны спасатели

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Сильный запах гари ощущается на третьем этаже парламента, в кулуарах и ложе для прессы в четверг, сообщают СМИ.

"Мы думаем, что это проводка из розеток", – цитирует одного из сотрудников охраны "Украинская правда".

Также сообщается, что в связи с инцидентом в Раду вызвали сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые проверяют здание.

Подробности выясняются.

Напомним, ранее в четверг в парламенте подрались народные депутаты от фракции "Блок Петра Порошенко" Олег Барна и Сергей Лещенко. Стычка произошла в центральном проходе сессионного зала, в ней также принял участие нардеп от БПП Иван Мельничук.