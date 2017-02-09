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    В Раде чувствуется сильный запах гари, вызваны спасатели

    (обновлено: )37010
    СМИ сообщают о неполадках с розетками в парламенте, куда были вызваны сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. На данный момент спасатели обследуют здание.
    Заседание Верховной Рады. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Сильный запах гари ощущается на третьем этаже парламента, в кулуарах и ложе для прессы в четверг, сообщают СМИ.

    Драка в Верховной Раде 9 февраля с участием Сергея Лещенко
    УНИАН
    Драка Лещенко и коллег из БПП в Раде

    "Мы думаем, что это проводка из розеток", – цитирует одного из сотрудников охраны "Украинская правда".

    Также сообщается, что в связи с инцидентом в Раду вызвали сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые проверяют здание.

    Подробности выясняются.

    Напомним, ранее в четверг в парламенте подрались народные депутаты от фракции "Блок Петра Порошенко" Олег Барна и Сергей Лещенко. Стычка произошла в центральном проходе сессионного зала, в ней также принял участие нардеп от БПП Иван Мельничук.

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