Кабмин выделил 12 млн грн на тушение тлеющего террикона во Львовской области

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Кабинет министров Украины в среду выделил почти 12 миллионов гривен на проведение неотложных мероприятий для предотвращения чрезвычайной ситуации в результате горения террикона "Львовской угольной компании" в Сокальском районе Львовской области.

Согласно сообщению пресс-службы правительства, средства нужны, чтобы возобновить тушение отвалов породы, в противном случае это может негативно повлиять на экологическую ситуацию в регионе из-за вероятности выбросов вредных веществ в атмосферу.

"Сейчас крайне сложно полностью потушить террикон на Червоноградский фабрике. Осенью по поручению Владимира Гройсмана я осмотрел террикон и провел совещание по поводу этой ситуации. Мы обнаружили, что меры тушения уже помогли минимизировать площадь возгорания и уменьшить горение в состояние тления. Чтобы продолжать эти мероприятия нужны средства, которые правительство сегодня выделило", — прокомментировал соответствующее решение первый вице-премьер Степан Кубив.

По данным Госслужбы по ЧС, изначально площадь горения террикона составляла 1,2 га, сейчас продолжается тление внутри обвала отдельными очагами на общей площади 0,085 га. Деньги будут выделены из резервного фонда госбюджета.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман призвал власти Львова немедленно начать восстанавливать мусорный полигон.

После закрытия свалки под Львовом в прошлом году город столкнулся с проблемой утилизации бытовых отходов. Городские власти пытались наладить вывоз мусора на свалки других регионов, однако, как заявил мэр Львова Андрей Садовой, этот процесс был заблокирован со стороны местных властей этих регионов. Мэр обвинил высшее руководство Украины в "полном игнорировании мусорной блокады Львова", которая, по его словам, грозит перерасти в экологическую катастрофу.