На Закарпатье трехлетняя девочка накрыла подушкой младшего брата, он умер

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КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства гибели ребенка в селе Тарасовка Тячевского района Закарпатской области, сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в регионе.

Сообщение о смерти мальчика поступило от врача 6 февраля.

"Медик сообщил о том, что, по словам родителей, смерть наступила от удушения подушкой, которую во время игры на лицо ребенка положила 3-летняя сестра погибшего", — говорится в сообщении.

Установлено, что 20-летняя жительница Тарасовки оставила без присмотра в спальне на кровати двух своих детей. Женщина утверждает, что когда вернулась через 10-15 минут, увидела на голове у своего полугодовалого сына подушку. Мать погибшего ребенка рассказывает, что "подушку на брата накинула ее 3-летняя дочь, так как младенец громко плакал".

Полиция при осмотре тела ребенка видимых повреждений не обнаружила.

Напомним, в конце 2016 года молодая женщина в Киеве отставила двоих маленьких детей в квартире без присмотра на девять дней, в результате чего годовалый мальчик умер, двухлетняя девочка в тяжелом состоянии была госпитализирована.

В августе 2015 года полуторогодовалая девочка умерла в Тернопольской области вследствие отравлением химического вещества. Мать оставила малышку у своей сестры, в доме которой проводили ремонтные работы. В одной из комнат девочка нашла бутылку с растворителем для красок и напилась химической жидкости. Спасти ребенка не удалось.