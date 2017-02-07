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    Происшествия

    На Закарпатье трехлетняя девочка накрыла подушкой младшего брата, он умер

    (обновлено: )105
    Жительница Тарасовки оставила без присмотра в спальне на кровати двух своих детей. Она утверждает, что когда вернулась через 10-15 минут, увидела на голове у своего полугодовалого сына подушку.
    Рука ребенка
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства гибели ребенка в селе Тарасовка Тячевского района Закарпатской области, сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в регионе.

    Сообщение о смерти мальчика поступило от врача 6 февраля.

    "Медик сообщил о том, что, по словам родителей, смерть наступила от удушения подушкой, которую во время игры на лицо ребенка положила 3-летняя сестра погибшего", — говорится в сообщении.

    Рука младенца
    Фото из открытых источников
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    Установлено, что 20-летняя жительница Тарасовки оставила без присмотра в спальне на кровати двух своих детей. Женщина утверждает, что когда вернулась через 10-15 минут, увидела на голове у своего полугодовалого сына подушку. Мать погибшего ребенка рассказывает, что "подушку на брата накинула ее 3-летняя дочь, так как младенец громко плакал".

    Полиция при осмотре тела ребенка видимых повреждений не обнаружила. 

    Напомним, в конце 2016 года молодая женщина в Киеве отставила двоих маленьких детей в квартире без присмотра на девять дней, в результате чего годовалый мальчик умер, двухлетняя девочка в тяжелом состоянии была госпитализирована.

    В августе 2015 года полуторогодовалая девочка умерла в Тернопольской области вследствие отравлением химического вещества. Мать оставила малышку у своей сестры, в доме которой проводили ремонтные работы. В одной из комнат девочка нашла бутылку с растворителем для красок и напилась химической жидкости. Спасти ребенка не удалось.

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