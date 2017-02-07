Парасюк о визите к полицейскому в больницу: взял 10 человек и бананы, а его нет

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Внефракционный депутат Верховной Рады Владимир Парасюк настаивает, что не избивал полицейского на месте железнодорожной блокады под Бахмутом Донецкой области.

"Никто никого не бил, не трогал, не наносил удары. Я потом узнал, что он попал в больницу, я поехал, взял бананы, мандарины, и подумал, что навещу бедного человека, ушиб грудной клетки через бронежилет, гипертонический криз, подумал, что человеку надо витаминов. Взял 10 человек, думал, завезем ему по банану, приехал, а его на месте нет. Это не так смешно, как страшно", — заявил Парасюк во время общения с журналистами в кулуарах Рады, который транслировал 112 Украина.

Он также добавил, что в настоящее время избирается следующая позиция для блокирования железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву территориями в Донбассе.

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Напомним, 4 февраля на блокпосту в Бахмуте произошел конфликт. Сотрудники полиции на блокпосту остановили автомобиль с 8 гражданами в военной форме, у одного из которых обнаружили карабин СКС. По словам работника полиции, присутствовавший на месте один из народных депутатов Украины начал конфликтовать и препятствовать проверке. Он дал указание водителю покинуть территорию блокпоста и ударил сотрудника полиции в область туловища. В результате работник полиции получил ушиб грудной клетки и обратился в больницу.

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Позже появилась информация, что участником конфликта был нардеп Владимир Парасюк, который отрицает рукоприкладство в отношении полицейского и говорит, что была только словесная перепалка.