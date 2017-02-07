Автобус с пассажирами слетел в овраг на Закарпатье

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. В Закарпатской области утром во вторник произошло ДТП с участием рейсового автобуса, сообщили в областном управлении ГСЧС.

Согласно сообщения, на автодороге Мукачево — Рогатин в Раховском районе рейсовый автобус Ясиня — Ужгород съехал с дороги в реку Б. Тиса. На момент ДТП в автобусе находились 15 пассажиров. По информации спасателей, никто из них не пострадал.

Закарпатский корреспондент ДТП с автобусом на Закарпатье

В то же время, как пишет издание "Закарпатский корреспондент", в ДТП попал автобус "Эталон". Его водитель, по предварительным данным, в результате чего автобус не "вписался" в поворот, после чего съехал на обочину и перевернулся на бок.

"Высота обрыва над р. Тиса в этом месте составляет более 15 метров. Автобус скатился вниз четыре метра и уперся в два дерева, это фактически и спасло пассажиров", — прокомментировал ситуацию председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль.

Закарпатский корреспондент ДТП с автобусом на Закарпатье

По данным СМИ, в результате ДТП пострадали три человека (две женщины и молодой парень, они получили легкие травмы). На месте работают правоохранители и спасатели.

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