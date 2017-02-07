ОБСЕ зафиксировала 1,2 тыс взрывов в Донецкой области за сутки

Aleksey FILIPPOV / AFP

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине сообщили об увеличении числа взрывов в Донецкой области 5 февраля, за сутки было зафиксировано 1,2 тысячи взрывов, говорится в ежедневном отчете организации.

"За сутки СММ зафиксировала возросшее число нарушений режима прекращения огня, включая порядка 1,2 тысячи взрывов", — говорится в отчете миссии от 19.30 воскресенья.

Наблюдатели также сообщили об уменьшении числа нарушений "режима тишины" с вечера 3 февраля по вечер 4 февраля. За этот период было зафиксировано более 800 взрывов. В документе также отмечается, что "наибольшее количество взрывов было зафиксировано в районах Авдеевка-Ясиноватая и в районе аэропорта Донецка".

Ранее Вооруженные силы Украины и ополченцы заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая-Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле чрезвычайно обеспокоены происходящим на линии соприкосновения в Донбассе.

Читайте также: Кто? Кого? За что? Соцсети обсудили обстрелы Авдеевки

Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения. Сообщалось, что в связи с обстрелом Авдеевки 29 января в городе объявлен режим ЧП, вследствие чего глава государства Петр Порошенко прервал свой визит в Германию.