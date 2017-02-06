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    Паводок на Закарпатье пошел на спад - Москаль

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    Как снег на голову. Последствия непогоды в Украине (316)

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    По словам главы ОГА, в настоящее время сотрудники ГСЧС работают над ликвидацией последствий подтопления. В целом, как отметил Москаль, "экстремальных ситуаций нет".
    Подрыв ледовых заторов на реках Закарпатья
    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль заявил, что вода пошла на спад в регионе.

    Подрыв ледовых заторов на реках Закарпатья
    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
    Подрыв ледовых заторов на реках Закарпатья

    "Вода пошла на убыль. Там такое русло, что лед возвращается из Венгрии назад через Тису на Чоп и оттуда идет. Венгрия была готова, и она лед почистила. Другая проблема была со Словакией, лед стал и начал делать ледяную дамбу, вода начала возвращаться в Ужгород. Там пробили бульдозерами лед (из Словакии — Ред.), и лед ушел вместе с водой. Лед уже не может повлиять на подъем реки Уж. В целом, на сегодня экстремальных ситуаций нет", — цитирует Москаля "112 Украина".

    По его словам, на данный момент спасатели работают над ликвидацией последствий подтопления.

    "Идет ликвидация последствий. Все дороги у нас проездные, пролива воды нет. У людей все из домов пооткачивали. Есть три разрушенных дома. Людям или будет компенсация, или будут искать другое жилье", — добавил он.

    Ранее Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациях сообщала, что количество подтопленных домохозяйств из-за паводка в Закарпатской области Украины возросло до 525.

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