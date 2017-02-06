Паводок на Закарпатье пошел на спад - Москаль

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль заявил, что вода пошла на спад в регионе.

"Вода пошла на убыль. Там такое русло, что лед возвращается из Венгрии назад через Тису на Чоп и оттуда идет. Венгрия была готова, и она лед почистила. Другая проблема была со Словакией, лед стал и начал делать ледяную дамбу, вода начала возвращаться в Ужгород. Там пробили бульдозерами лед (из Словакии — Ред.), и лед ушел вместе с водой. Лед уже не может повлиять на подъем реки Уж. В целом, на сегодня экстремальных ситуаций нет", — цитирует Москаля "112 Украина".

По его словам, на данный момент спасатели работают над ликвидацией последствий подтопления.

"Идет ликвидация последствий. Все дороги у нас проездные, пролива воды нет. У людей все из домов пооткачивали. Есть три разрушенных дома. Людям или будет компенсация, или будут искать другое жилье", — добавил он.

Ранее Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациях сообщала, что количество подтопленных домохозяйств из-за паводка в Закарпатской области Украины возросло до 525.