В Запорожье задержали преступников, случайно угнавших полицейский автомобиль

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. В Запорожье полиция задержала "серийных" автоугонщиков, которые случайно угнали полицейский автомобиль, сообщает департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

"Двое злоумышленников долгое время угоняли автомобили на территории региона. Задержав похитителей служебного "ВАЗ-21099" прямо в их гараже, полицейские выявили следы еще десятка подобных преступлений", — говорится в сообщении.

Оперативникам внутренней безопасности запорожской полиции стало известно о факте незаконного завладения неизвестными лицами служебным автомобилем, находившимся в пользовании областного Управления защиты экономики (УЗЭ).

Во время проверки полицейские установили, что 24-летний сотрудник УЗЭ был задействован в оперативных мероприятиях, в том числе – на проведении санкционированных обысков, которые затянулись до позднего времени, что документально подтверждено. Посреди ночи оперативник на служебном автомобиле заехал домой переодеться. Машину он припарковал во дворе дома, но вернувшись через 10 минут, не увидел ее на месте.

О происшествии правоохранитель сразу сообщил в Днепровский отдел полиции Запорожской области. По факту незаконного завладения автотранспортом следственным отделом было начато уголовное производство по ч.2 ст.289 УК Украины. Работники управлений внутренней безопасности, уголовного розыска и защиты экономики начали поиск злоумышленников.

Отмечается, что в результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий уже через несколько часов местонахождение служебного "ВАЗа" было установлено, как и личности угонщиков. Ими оказались двое местных жителей. Один из них — 24-летний мужчина — ранее судимый за нанесение тяжких телесных повреждений в 2016 году. Его 25-летний сообщник сейчас находится под следствием за хранение наркотических веществ, сообщает УНИАН.

Как впоследствии выяснилось, злоумышленники по привычной схеме угнали авто и отогнали его на территорию одного из гаражных кооперативов Запорожья. В гараже воры обнаружили в багажнике украденного авто государственные номерные знаки на синем фоне – служебные полицейские, в то время как на самой машине были прикреплены обычные белые, так называемые номера оперативного прикрытия. В этот момент полиция и задержала злоумышленников.

ГУ НП Украины На месте задержания преступников, случайно угнавших в Запорожье полицейский автомобиль

"Кроме целого и невредимого служебного "ВАЗа" правоохранители обнаружили в гараже злоумышленников немало деталей от ранее разобранных автомобилей различных марок: колеса, бамперы, элементы двигателей и кузова", — отметили в департаменте.

Угонщиков доставили в Днепровский отдел запорожской полиции. Они признались в угоне "Жигулей", а также еще 10 аналогичных преступлениях.

"Они задержаны в порядке ст.208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения. Продолжается следствие в рамках начатого уголовного производства", — добавили в полиции.

Ранее сообщалось, что в одном из кинотеатров Запорожья на проспекте Соборном произошла драка со стрельбой.