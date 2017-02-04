наверх
04.02.201714:30
Курсы валют НБУ
  • EUR29.17+ 0.04
  • USD26.99- 0.01
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Минобороны: за сутки погибли трое военных, восемь - ранены

    Тема:

    Донецк - Авдеевка. Ни дня без обстрелов (576)

    (обновлено: )63
    Как сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, один военнослужащий погиб под Троицким, двое военнослужащих погибли в районе населенного пункта Галициновка.
    Авдеевка
    AP Photo/Evgeniy Maloletka

    КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. За минувшие сутки в зоне проведения АТО погибли трое украинских военных, еще восьмеро получили ранения, заявил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

    ООН: в помощи на востоке Украины нуждаются 3,8 млн. человек
    Канал euronews на Youtube
    Донбасс: в помощи нуждаются 3,8 млн человек

    "За минувшие сутки, к сожалению, силы антитеррористической операции понесли потери. Трое украинских военнослужащих погибли, восемь бойцов получили ранения. В частности, один военнослужащий погиб под Троицким, двое военнослужащих погибли в районе населенного пункта Галициновка в результате вражеских обстрелов из "градов", — заявил Александр Мотузяник.

    "Там же, в тыловом районе, получил ранение один военнослужащий. Двое военнослужащих были ранены на Светлодарской дуге, по одному военнослужащему было ранено в районах шахты "Бутовка" и населенных пунктов Пески, Чермалык, Гнутов и Широкино", — отметил Мотузяник.  

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

    Читайте также: Донбасс. Страшные цифры и ужас линии разграничения: доклад миссии ООН

    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

    Читайте также: Полная изоляция Донбасса уничтожит репутацию Украины — эксперт

    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.  

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Авдеевка
    Донецк - Авдеевка. Ни дня без обстрелов
    Владислав Зимовец
    Экономика Украины: гривна вниз - цены вверх
    Руслан Бортник
    Донбасс: блокада и пиар
    Актер Станислав Садальский
    Взять и запретить. Культурная война с РФ