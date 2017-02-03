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    Марьинка осталась без электроэнергии из-за обстрелов

    Тема:

    Ночь без сна: обстрелы в Донецке и Авдеевке (529)

    (обновлено: )96
    По информации полиции Донецкой области, обстрел Марьинки продолжался в четверг до позднего вечера, всю ночь люди сидели в подвалах, в городе отсутствует электроэнергия.
    Разрушенная Марьинка
    kumar.dn.ua

    КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Город Марьинка в Донецкой области на утро пятницы остается без электроэнергии из-за обстрелов, сообщает полиция Донецкой области.

    Василий Мокан
    Слово и дело
    Обстрелы Авдеевки, блокада Донбасса, референдум по НАТО. Мнение политолога

    Марьинка на этой неделе уже оставалась без света из-за обстрелов, однако электроснабжение восстанавливали.

    "По состоянию на 09.35 в Марьинке отсутствует электроэнергия. Продолжаются ремонтные работы", — говорится в сообщении. По данным полиции, обстрел этого города продолжался в четверг до позднего вечера, всю ночь люди сидели в подвалах.

    Утром в пятницу в полицию поступили сообщения от местных жителей о повреждениях домов по четырем адресам. В домах повреждены крыша, окна, двери, забор. На данный момент информации о погибших или раненых нет. Полицейские документируют повреждения, обходят улицы. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

    Ранее ополченцы и силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. 

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