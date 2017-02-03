Более 800 домов остались без газа в Макеевке после обстрелов - ДНР

КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. В результате обстрелов в Макеевке без газоснабжения остались 800 домов, сообщил в пятницу журналистам представитель городской администрации, которая подконтрольна ДНР.

В четверг в администрации Макеевки заявили, что город подвергся обстрелам, снаряды попали на территорию шахты.

"Вследствие повреждения газопровода в разных районах города без газа остаются 813 домов, также вследствие обстрела повреждены три дома в городе Макеевка и железнодорожное полотно", — сказал представитель администрации.

Город Макеевка расположен в непосредственной близости к Донецку. На данный момент его население составляет более 380 тысяч человек. На территории Макеевки находится шесть шахт и другие крупные промышленные предприятия.

Ранее Вооруженные силы Украины и ополченцы заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая-Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле чрезвычайно обеспокоены происходящим на линии соприкосновения в Донбассе.

Читайте также: Кто? Кого? За что? Соцсети обсудили обстрелы Авдеевки

Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения. Сообщалось, что в связи с обстрелом Авдеевки 29 января в городе объявлен режим ЧП, вследствие чего глава государства Петр Порошенко прервал свой визит в Германию.