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    Происшествия

    Более 800 домов остались без газа в Макеевке после обстрелов - ДНР

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    Ночь без сна: обстрелы в Донецке и Авдеевке (522)

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    По данным городской администрации, которая подконтрольна ДНР, вследствие обстрела в Макеевке повреждены три дома и железнодорожное полотно. О пострадавших не сообщается.
    Последствия обстрела в Макеевке. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. В результате обстрелов в Макеевке без газоснабжения остались 800 домов, сообщил в пятницу журналистам представитель городской администрации, которая подконтрольна ДНР.

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    В четверг в администрации Макеевки заявили, что город подвергся обстрелам, снаряды попали на территорию шахты. 

    "Вследствие повреждения газопровода в разных районах города без газа остаются 813 домов, также вследствие обстрела повреждены три дома в городе Макеевка и железнодорожное полотно", — сказал представитель администрации.

    Город Макеевка расположен в непосредственной близости к Донецку. На данный момент его население составляет более 380 тысяч человек. На территории Макеевки находится шесть шахт и другие крупные промышленные предприятия.

    Ранее Вооруженные силы Украины и ополченцы заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая-Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле чрезвычайно обеспокоены происходящим на линии соприкосновения в Донбассе. 

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    Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения. Сообщалось, что в связи с обстрелом Авдеевки 29 января в городе объявлен режим ЧП, вследствие чего глава государства Петр Порошенко прервал свой визит в Германию.

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