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    Часть Горловки в результате обстрела осталась без света

    Тема:

    Обстрелы Авдеевки и Донецка: без света и воды (480)

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    Между Горловкой и Углегорском повреждены две линии электропередачи, без света остались 4 тысячи абонентов, сообщил исполняющий обязанности главы администрации города Иван Приходько.
    Стела на въезде в Горловку Донецкой области
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. В результате повреждения линий электропередачи около 4 тысяч абонентов обесточены в Горловке в Донбассе, сообщил в четверг РИА Новости исполняющий обязанности главы администрации города Иван Приходько.

    "Повреждены две линии электропередачи между Горловкой и Углегорском. Без света на данный момент остаются 4 тысячи абонентов. Вероятнее всего, отключение произошло в результате обстрела", — сказал Приходько.

    Ситуация в Авдеевке после обстрелов
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    Донбасс: что изменилось в регионе за несколько дней жестоких боев

    Вооруженные силы Украины и ополченцы заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая–Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле чрезвычайно обеспокоены происходящим на линии соприкосновения в Донбассе. 

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    Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения. Сообщалось, что в связи с обстрелом Авдеевки 29 января в городе объявлен режим ЧП.

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