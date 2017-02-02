Часть Горловки в результате обстрела осталась без света

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. В результате повреждения линий электропередачи около 4 тысяч абонентов обесточены в Горловке в Донбассе, сообщил в четверг РИА Новости исполняющий обязанности главы администрации города Иван Приходько.

"Повреждены две линии электропередачи между Горловкой и Углегорском. Без света на данный момент остаются 4 тысячи абонентов. Вероятнее всего, отключение произошло в результате обстрела", — сказал Приходько.

Вооруженные силы Украины и ополченцы заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая–Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле чрезвычайно обеспокоены происходящим на линии соприкосновения в Донбассе.

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Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения. Сообщалось, что в связи с обстрелом Авдеевки 29 января в городе объявлен режим ЧП.