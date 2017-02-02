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    Марьинка подверглась обстрелам, мины упали у школы - Жебривский

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    Обстрелы Авдеевки и Донецка: без света и воды (480)

    (обновлено: )8603
    По словам главы Донецкой ОВГА, в результате обстрела загорелся один из домов. В настоящее время сотрудники ГСЧС проводят эвакуацию детей из школы. Глава областной полиции уточнил, что учебный процесс приостановлен в обеих школах.
    Павел Жебривский. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что ополченцы обстреляли Марьинку, мины упали возле школы, идет эвакуация детей.

    Ранее полиция Донецкой области заявляла, что в понедельник вечером подконтрольная Киеву Марьинка в двадцатиградусный мороз осталась без электричества из-за обстрелов.

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    "Только что была обстреляна Марьинка. В городе горит дом. Мины легли возле школы. ГСЧС тушат пожар и проводят эвакуацию детей из школы", — написал Жебривский в четверг в Facebook.

    В свою очередь глава областной полиции Вячеслав Аброськин сообщил, что учебный процесс приостановлен в обеих школах населенного пункта. "Марьинка. Террористы палят по городу. Некоторые дома уже горят. Приостановлена учеба в обеих школах. Информация о пострадавших уточняется", — написал он на своей странице в Facebook.

    Ранее ополченцы и силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.

    При этом в Минобороны Украины заявили, что "метр за метром, шаг за шагом, имея возможность, наши ребята героически продвинулись вперед". 

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