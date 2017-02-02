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    Происшествия

    В Днепре Mercedes снес две электроопоры, пострадали граждане Турции

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    По информации патрульной полиции, Mercedes-Benz ML-500 наехал на препятствие, в результате чего авто выкинуло за пределы проезжей части. Машина снесла две электроопоры и только после этого остановилась.
    В Днепре Mercedes снес две электроопоры
    патрульная полиция Днепра

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. В результате автомобильной аварии в городе Днепр пострадали два гражданина Турции, сообщает пресс-служба патрульной полиции Днепра.

    Как уточняется, ДТП произошло поздним вечером в среду на набережной, в районе Мерефо-Херсонского моста.

    По информации патрульной полиции, около 22.10 автомобиль Mercedes-Benz ML-500, двигаясь по Набережной Победы, наехал на препятствие, в результате чего авто выкинуло за пределы проезжей части. Машина снесла две электроопоры и только после этого остановилась.

    патрульная полиция Днепра
    В Днепре Mercedes снес две электроопоры

    В результате ДТП пострадали два гражданина Турции. Информация о личности третьего пассажира авто правоохранители уточняют. Всех троих доставили в больницы Днепра.

    В патрульной полиции также сообщили, что водитель автомобиля не пострадал. Ведется следствие.

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