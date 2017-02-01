наверх
02.02.201700:26
Курсы валют НБУ
  • EUR29.13+ 0.01
  • USD27.00- 0.08
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    ОБСЕ: число взрывов в Донецкой области - наибольшее за всю историю наблюдения

    Тема:

    Обстрелы Авдеевки и Донецка: без света и воды (464)

    (обновлено: )112
    Как отметили в ОБСЕ, большинство нарушений было в области Авдеевки-Ясиноватой, однако СМГ зафиксировала сотни взрывов в разных районах линии соприкосновения.
    Замглавы миссии ОБСЕ в Украине А. Хуг посетил Александровскую школу
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Специальная мониторинговая миссия СММ ОБСЕ назвала количество взрывов в Донецкой области наибольшим за всю историю наблюдения, сообщается на Facebook ОБСЕ.

    В Донецке попала под обстрел машина скорой помощи
    Канал RT на Youtube
    Машина скорой помощи попала под обстрел в Донецке

    Читайте также: Заседание СНБО по Донбассу. Подробности держат в секрете — политолог

    "Количество взрывов в Донецкой области стало наибольшим за все время регистрирования обстрелов. В то время, как большинство нарушений было в области Авдеевки-Ясиноватой, СМГ зафиксировала сотни взрывов в разных районах линии соприкосновения", — говорится в сообщении.

    СММ отметила значительное увеличение числа нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях, также было широкое использование залпового-ракетных систем в Авдеевке, Ясиноватой и Горловке.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

    Читайте также: Донбасс. Страшные цифры и ужас линии разграничения: доклад миссии ООН

    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

    Читайте также: Полная изоляция Донбасса уничтожит репутацию Украины — эксперт

    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Ситуация в Авдеевке после обстрелов
    Обстрелы Авдеевки и Донецка: без света и воды
    Анджей Запаловский
    Украина - Польша: патриотизм и раздор
    Педиатр, кандидат медицинских наук, "Реанимационный пакет реформ" Александр Ябчанка
    Медмайдан как ответ на реформы Минздрава
    Александр Крамаренко
    Донбасс: блокада и пиар