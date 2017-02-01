Число обстрелов из тяжелого вооружения с воскресенья достигло тысячи - Хуг

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что с воскресенья число обстрелов из тяжелого вооружения в Донбассе достигло тысячи.

"Начиная с раннего утра в воскресенье — возрастающая напряженность в этом участке… Количество нарушений из тяжелого вооружения достигало тысячи. Ситуация была нестабильной и вооружение не было отведено (от линии соприкосновения в Донбассе — ред.)… Ситуация может ухудшится, если стороны не будут придерживаться того, что они согласовали (по прекращению огня — ред.)", — сказал Хуг журналистам.

Ранее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что участники контактной группы призвали к строгому и всеобъемлющему прекращению огня в Донбассе.

Ранее Вооруженные силы Украины и ополченцы заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая–Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле чрезвычайно обеспокоены происходящим на линии соприкосновения в Донбассе.

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Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения. Сообщалось, что в связи с обстрелом Авдеевки 29 января в городе объявлен режим ЧП.