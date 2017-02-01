наверх
01.02.201721:24
Курсы валют НБУ
  • EUR29.12+ 0.30
  • USD27.08- 0.04
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Число обстрелов из тяжелого вооружения с воскресенья достигло тысячи - Хуг

    Тема:

    Обстрелы Авдеевки и Донецка: без света и воды (457)

    (обновлено: )18601
    Заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг сообщил, что ситуация может ухудшится, если стороны не будут придерживаться режима прекращения огня.
    Замглавы специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг в Широкино
    Associated Press Evgeniy Maloletka

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что с воскресенья число обстрелов из тяжелого вооружения в Донбассе достигло тысячи.

    Авдеевка. Жизнь под огнем
    Константин Реуцкий в Facebook
    Авдеевка. Жизнь под огнем

    "Начиная с раннего утра в воскресенье — возрастающая напряженность в этом участке… Количество нарушений из тяжелого вооружения достигало тысячи. Ситуация была нестабильной и вооружение не было отведено (от линии соприкосновения в Донбассе — ред.)… Ситуация может ухудшится, если стороны не будут придерживаться того, что они согласовали (по прекращению огня — ред.)", — сказал Хуг журналистам.

    Ранее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что участники контактной группы призвали к строгому и всеобъемлющему прекращению огня в Донбассе.

    Ранее Вооруженные силы Украины и ополченцы заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая–Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле чрезвычайно обеспокоены происходящим на линии соприкосновения в Донбассе. 

    Читайте также: Кто? Кого? За что? Соцсети обсудили обстрелы Авдеевки

    Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения. Сообщалось, что в связи с обстрелом Авдеевки 29 января в городе объявлен режим ЧП.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Авдеевка, Донбасс
    Обстрелы Авдеевки и Донецка: без света и воды
    Анджей Запаловский
    Украина - Польша: патриотизм и раздор
    Педиатр, кандидат медицинских наук, "Реанимационный пакет реформ" Александр Ябчанка
    Медмайдан как ответ на реформы Минздрава
    Блокада ж/д сообщения с ЛНР и ДНР
    Донбасс: блокада и пиар