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    В Дрогобыче женщина забросала чиновников яйцами

    (обновлено: )13710
    Согласно информации Национальной полиции, 47-летняя местная жительница с группой лиц пытались сорвать заседание горсовета. По факту инцидента открыто уголовное производство.
    Полиция. Архивное фото
    Нацполиция Киева

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Женщина забросала яйцами чиновников городского совета в Дрогобыче Львовской области, сообщает пресс-служба полиции региона.

    Оружие. Архивное фото
    Фото "Голос столицы"
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    "В Дрогобычский отдел полиции 31 января обратился работник горсовета. Мужчина сообщил, что около 10.20, во время сессии горсовета в сессионный зал зашла 47-летняя местная жительница с группой лиц. Указанные граждане пытались сорвать сессию", — говорится в сообщении.

    По словам заявителя, гражданка перекрикивала городского голову, подстрекал собравшихся к нарушению публичного порядка, а затем забросала президиум яйцами, которые принесла с собой.

    По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.296 (хулиганство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – штраф от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет. Проводится проверка.

    Ранее сообщалось, что молодые люди в медицинских масках в пятницу напали на приемную депутата Одесского областного совета от "Оппозиционного блока" Виктора Баранского, закидав ее яйцами.

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