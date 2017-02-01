В Минске задержан украинский журналист - СМИ

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. В Минске милиция задержала журналиста "Общественного ТВ Донбасса" Виталия Сизова, сообщает его коллега основатель сайта "Новости Донбасса" Алексей Мацука.

"В Минске милиция задержала журналиста Общественное ТВ Донбасса / Громадське ТБ Донбасу Виталия Сизова, который прибыл туда, чтобы сделать репортаж о заседании трехсторонней контактной группы. У него была аккредитация МИДа этого государства. В 1:45 ночи по киевскому времени в номер отеля, где остановилась съемочная группа, вошли белорусские милиционеры и силой забрали Сизова в Центральное районное отделение милиции. Связи с Сизовым сейчас нет", — написал Майка на своей странице в Facebook.

Как сообщалось, Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины соберется на свое очередное заседание в Минске в среду, 1 февраля. Ей предстоит обсудить обострение ситуации в Донбассе.

Как сообщил РИА Новости источник в контактной группе, одной из основных тем, которую планируется обсудить на заседании подгруппы по безопасности, станет увеличение интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая-Авдеевка, а особенно ситуация в районе города Авдеевка.