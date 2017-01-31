Глава СММ ОБСЕ призвал немедленно прекратить бои в Донбассе

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Глава Специальной мониторинговой миссии (CММ) ОБСЕ в Украине, посол Эртугрул Апакан требует немедленного прекращения боевых действий в районе Авдеевки, Ясиноватой и аэропорта Донецка, говорится в его заявлении, распространенном во вторник пресс-службой организации.

Ранее Вооруженные силы Украины и ополченцы заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая–Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле чрезвычайно обеспокоены происходящим на линии соприкосновения в Донбассе. По данным СМИ, Военный кабинет Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины во вторник проведет заседание при участии руководства государства из-за ситуации в Авдеевке.

"Эскалация в районе вызывает серьезную озабоченность, гражданское население сильно страдает. Насилие в таком масштабе, включая потери жизни, является неприемлемым, защита гражданских лиц должна иметь первостепенное значение", — заявил Апакан.

Он отметил жертвы среди гражданского населения и ущерб, нанесенный инфраструктуре. В частности, повреждены завод по фильтрации воды в Ясиноватой, от которого зависит отопление, электро- и водоснабжение тысяч людей по обе стороны от линии соприкосновения.

По данным СММ, в данных населенных пунктах уже некоторое время наблюдается неспокойная обстановка. Последние события влекут серьезное ухудшение ситуации и нарушение минских соглашений, считает Апакан.

Посол призвал стороны немедленно прекратить огонь и вывести запрещенное оружие за пределы согласованных границ. Он призвал стороны уделять приоритетное внимание защите гражданского населения, отметив, что крайне важно дать СММ ОБСЕ немедленный, безопасный и беспрепятственный доступ для проверки соблюдения обязательств сторон о прекращении огня и выводе вооружения.

Ранее коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения.

Сообщалось, что в связи с обстрелом Авдеевки 29 января в городе объявлен режим ЧП, тогда как глава государства Петр Порошенко прервал свой визит в Германию.