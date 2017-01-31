Марьинка осталась без электричества из-за обстрелов

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Город Марьинка в Донбассе остался без электричества из-за обстрелов, заявили во вторник в управлении Национальной полиции Украины по Донецкой области.

"Глава полиции Донецкой области (Вячеслав Аброськин — ред.) отметил, что в сложной ситуации в результате сильных обстрелов оказалась и прифронтовая Марьинка. С 22.00 в городе нет электричества. На улице минус 20, и люди, с одной стороны, страдают от обстрелов, а с другой — просто замерзают", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, утром на оперативном совещании в областном главке полиции работникам дежурной части была поставлена задача контролировать ситуацию в городах по всей линии разграничения, немедленно реагировать на все обращения, безотлагательно оказывать помощь людям.

Ранее стало известно о резком обострении ситуации в Донбассе. Военные заявили, что ополченцы пытались штурмовать их позиции в районе Авдеевки. Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения.

Сообщалось, что в связи с обстрелом Авдеевки 29 января в городе объявлен режим ЧП, а глава государства Петр Порошенко прервал свой визит в Германию.

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Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.