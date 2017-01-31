"Самопомич" заявляет о нападении на своего депутата в Днепре

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Партия "Самопомич" мэра Львова Андрея Садового заявила, что на ее представителя в г. Днепр напали неизвестные.

"Ночью трое неизвестных напали на руководителя городской ячейки "Самопомощи" в Днепре Артема Хмельникова. Связываем это нападение с депутатской и политической деятельностью нашего депутата", — говорится в сообщении партии во вторник на ее странице в Facebook.

Сам депутат написал в Facebook, что трое неизвестных ждали возле подъезда его дома.

"Ценные вещи, которые у меня были, их не интересовали. Их интересовал я. Даже не попытались забирать что-либо ценное. Связываю это нападение с депутатской и политической деятельностью. Других конфликтов за последние годы у меня не было. Связываю это с той позицией, которую держу и высказываю. Все версии передаю следствию… Жив, здоров", — написал депутат.

Ранее сообщалось, что несколько молодых парней набросились на депутата Новомосковского районного совета от ВО "Батькивщина" Анастасию Копосову в поселке Мелиоративное Днепропетровской области, и стали ее избивать прутьями арматуры.