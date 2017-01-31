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    "Самопомич" заявляет о нападении на своего депутата в Днепре

    (обновлено: )13410
    Как заявили в "Самопомочи", минувшей ночью трое неизвестных напали на руководителя городской ячейки "Самопомощи" в Днепре Артема Хмельникова. В партии связывают это нападение с политической деятельностью депутата.
    Артем Хмельников
    Артем Хмельников в Facebook

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Партия "Самопомич" мэра Львова Андрея Садового заявила, что на ее представителя в г. Днепр напали неизвестные.

    Стенд партии Самопомич
    Украинское фото
    Господа хилый и беспомощные. Партия "Самопомич", вскрытие

    "Ночью трое неизвестных напали на руководителя городской ячейки "Самопомощи" в Днепре Артема Хмельникова. Связываем это нападение с депутатской и политической деятельностью нашего депутата", — говорится в сообщении партии во вторник на ее странице в Facebook.

    Сам депутат написал в Facebook, что трое неизвестных ждали возле подъезда его дома.

    "Ценные вещи, которые у меня были, их не интересовали. Их интересовал я. Даже не попытались забирать что-либо ценное. Связываю это нападение с депутатской и политической деятельностью. Других конфликтов за последние годы у меня не было. Связываю это с той позицией, которую держу и высказываю. Все версии передаю следствию… Жив, здоров", — написал депутат.

    Ранее сообщалось, что несколько молодых парней набросились на депутата Новомосковского районного совета от ВО "Батькивщина" Анастасию Копосову в поселке Мелиоративное Днепропетровской области, и стали ее избивать прутьями арматуры.

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