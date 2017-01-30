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    В Киевской области похитили 9-летнего ребенка

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    Разгул криминала: убийства, кражи, нападения (361)

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    В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что к совершению похищения причастен 30-летний житель пгт Гребенки Васильковского района.
    Наручники
    УНИАН

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. В Киевской области задержали 30-летнего мужчину и его сообщника, которые похитили в г. Белая Церковь 9-летнего мальчика и требовали выкуп в размере 10 тыс. грн. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

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    По данным правоохранителей, в воскресенье вечером в Белоцерковский отдел полиции обратилась местная пенсионерка и сообщила, что в этот же день ее внук ушел из дома играть во двор и исчез. Кроме того, женщине подбросили записку с текстом: "Если нужен ребенок, то надо подготовить 10 тыс гривен до двенадцати ночи".

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что к совершению данного преступления причастен 30-летний житель пгт Гребенки Васильковского района.

    "Выяснилось, что мужчина путем обмана заманил мальчика к себе домой, где вместе с сообщником связали его и насильно удерживали, требуя от родственников за его освобождение выкуп в 10 тыс грн. Однако 9-летний мальчик в отсутствие злоумышленников сам освободился из плена и на маршрутном такси вернулся домой", — говорится в сообщении.

    Сейчас правоохранители задержали вымогателя и его сообщника по ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

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    Напомним, 2 ноября в центре Одессы неизвестные похитили женщину-предпринимателя, 1962 года рождения. Похищение произошло, когда она парковала свой автомобиль Lexus возле дома.

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