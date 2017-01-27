В Харькове облили краской памятный знак Ивану Сирко

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. В Харькове неизвестные облили краской памятный знак в центре города, сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

По данным правоохранителей, информация о происшествии поступила в полицию в пятницу около 8:45. По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа и эксперты, которые провели осмотр места происшествия.

ГУ НП в Харьковской области Памятный знак Ивану Сирко в Харькове

Установлено, что неизвестные облили в местном сквере Победы красной краской памятный знак кошевому атаману Запорожской Сечи Ивану Сирко.

Информация внесена в журнал единого учета правонарушений. Устанавливаются все обстоятельства и лица, причастные к происшествию, добавили в полиции.

Ранее сообщалось, что неизвестные облили красной краской памятник князю Владимиру в Киеве.