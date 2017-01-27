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    Происшествия

    В Харькове облили краской памятный знак Ивану Сирко

    (обновлено: )23312
    Неустановленные лица облили в харьковском сквере Победы красной краской памятный знак кошевому атаману Запорожской Сечи Ивану Сирко. Информация внесена в журнал единого учета правонарушений.
    Памятный знак Ивану Сирко в Харькове
    ГУ НП в Харьковской области

    КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. В Харькове неизвестные облили краской памятный знак в центре города, сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

    По данным правоохранителей, информация о происшествии поступила в полицию в пятницу около 8:45. По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа и эксперты, которые провели осмотр места происшествия.

    ГУ НП в Харьковской области
    Памятный знак Ивану Сирко в Харькове

    Установлено, что неизвестные облили в местном сквере Победы красной краской памятный знак кошевому атаману Запорожской Сечи Ивану Сирко.

    Информация внесена в журнал единого учета правонарушений. Устанавливаются все обстоятельства и лица, причастные к происшествию, добавили в полиции.

    Ранее сообщалось, что неизвестные облили красной краской памятник князю Владимиру в Киеве.

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