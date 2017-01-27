наверх
27.01.201714:25
Курсы валют НБУ
  • EUR29.12- 0.11
  • USD27.21+ 0.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Минобороны: двое военнослужащих ВСУ погибли в Донбассе за сутки

    Тема:

    Донбасс: перемирие под обстрелами и списки Савченко (269)

    (обновлено: )4010
    Как сообщил официальный представитель Минобороны по вопросам военной операции Александр Мотузяник, за последние дни обстановка в Луганской области значительно обострилась.
    Боец ВСУ в зоне АТО
    REUTERS/Gleb Garanich

    КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Два украинских военных погибли в Донбассе за минувшие сутки, раненых нет, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель Минобороны Украины по вопросам военной операции Александр Мотузяник.

    Блокада в зоне АТО расширилась еще на одну железнодорожную станцию
    Фото со страницы shtab.blokady в Facebook
    По лезвию бритвы. Железнодорожная блокада Донбасса: все подробности

    "За минувшие сутки в результате боевых действий, к сожалению, мы имеет потери — двое военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли, раненых не было. Это произошло в результате вражеских обстрелов в Новошковке и Широкино", — сказал Мотузяник.

    По его словам, за последние дни обстановка в Луганской области значительно обострилась.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

    Читайте также: Донбасс. Страшные цифры и ужас линии разграничения: доклад миссии ООН

    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

    Читайте также: Полная изоляция Донбасса уничтожит репутацию Украины — эксперт

    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Пожилая женщина на рынке
    Донбасс: блокада и пиар
    Владимир Гройсман во Львове
    С душком. Львов утопает в мусоре
    Дмитрий Раимов
    Украина-Польша: патриотизм и раздор
    Кость Бондаренко
    Один на всех. Новый закон о языке