Силовики нарушили пять раз режим тишины в Донбассе за сутки - ЛНР

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Украинские силовики пять раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявили РИА Новости в пятницу в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.

Как заявили в оборонном ведомстве ЛНР, за сутки украинские силовики "пять раз нарушили режим прекращения огня, применив артиллерию калибром 122 миллиметра, минометы калибром 120 и 82 миллиметра, различные типы гранатометов".

По данным ЛНР, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Желобок, Голубовское, Калиново. Всего по территории ЛНР было выпущено около 100 снарядов и мин.

Ранее в Народной милиции ЛНР заявили, что в результате ночного обстрела населенного пункта Брянка два человека получили ранения.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.