В зоне АТО за сутки погибли двое военных - силовики

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. 63 обстрела зафиксировали в Донбассе украинские военные со стороны ополченцев за минувшие сутки, двое военных ВСУ погибли.

"Всего за минувшие сутки зафиксировано 63 обстрела. Двое наших военнослужащих погибли", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции украинских силовиков в Facebook.

По информации пресс-центра, на мариупольском направлении из 152 миллиметровой артиллерии, танков, БМП, гранатометов и стрелкового оружия ополченцы обстреливали Широкино, а из 122 миллиметровой артиллерии — Талаковку. Из минометов удары наносились по Лебединскому, Красногоровке, Талаковке и Водяному, из гранатометов и стрелкового оружия — по Новогригорьевке, Гнутово и Павлополю.

Нарушения перемирия есть и на луганском направлении. Сообщается, что рядом с Новозвановкой использовались РСЗО БМ-21 "Град". Кроме этого, под артиллерийским и минометным огнем оказались Крымское, Новотошковское, Новозвановка, Водяное, Новоалександровка и Попасная.

Как сообщают силовики, на донецком направлении были обстреляны их позиции рядом в районе Авдеевки, Верхнеторецкого, Зайцево, Новгородского и Каменки. Удары по этим населенным пунктам наносились из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.