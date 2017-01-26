В Каменском в Днепр вылилось около 300 тонн мазута - СМИ

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Баржа с краном перевернулась в речном порту Каменского (ранее — Днепродзержинск) Днепропетровской области, в результате чего около 300 тонн мазута вылилось в Днепр, сообщает местное издание "Событие".

ЧП произошло в среду. Информацию подтвердил директор ОАО "Днепродзержинский речной порт" Сергей Бурхан.

"Пятно растянулось по водной глади вниз по течению реки до (компании — Ред.) "Демоса". Об аварийном состоянии конструкции ставилось в известность руководство ООО "Днепродзержинский терминал" и ООО "Международная транспортно-экспедиционная компания Интер Транс Сервис", — сообщает издание.

sobitie.com.ua Затонувшая баржа с мазутом в Каменском Днепропетровской области

Согласно сообщению, речпорт Каменского осенью прошлого года предупреждал руководство предприятия о необходимости капитального докового ремонта конструкции, однако необходимых действий не последовало. Водотечь понтона крановой установки была обнаружена в августе 2016 года. Сам кран КПЛ-77 выведен из эксплуатации в 2006 году, а его плановые ремонты отсутствовали с 2003 года.

В ноябре 2016 года 20 тонн фекалий вылились на здание сервисного центра МВД (МРЭО) в результате аварии в Каменском.