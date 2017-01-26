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    В Каменском в Днепр вылилось около 300 тонн мазута - СМИ

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    Пятно растянулось по водной глади вниз от речпорта Каменского по течению реки. Речпорт осенью прошлого года предупреждал руководство предприятия о необходимости капитального докового ремонта конструкции, однако необходимых действий не последовало.
    Затонувшая баржа с мазутом в Каменском Днепропетровской области
    sobitie.com.ua

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина.  Баржа с краном перевернулась в речном порту Каменского (ранее — Днепродзержинск) Днепропетровской области, в результате чего около 300 тонн мазута вылилось в Днепр, сообщает местное издание "Событие".

    ЧП произошло в среду. Информацию подтвердил директор ОАО "Днепродзержинский речной порт" Сергей Бурхан.

    "Пятно растянулось по водной глади вниз по течению реки до (компании — Ред.) "Демоса". Об аварийном состоянии конструкции ставилось в известность руководство ООО "Днепродзержинский терминал" и ООО "Международная транспортно-экспедиционная компания Интер Транс Сервис", — сообщает издание.

    sobitie.com.ua
    Затонувшая баржа с мазутом в Каменском Днепропетровской области

    Согласно сообщению, речпорт Каменского осенью прошлого года предупреждал руководство предприятия о необходимости капитального докового ремонта конструкции, однако необходимых действий не последовало. Водотечь понтона крановой установки была обнаружена в августе 2016 года. Сам кран КПЛ-77 выведен из эксплуатации в 2006 году, а его плановые ремонты отсутствовали с 2003 года.

    В ноябре 2016 года 20 тонн фекалий вылились на здание сервисного центра МВД (МРЭО) в результате аварии в Каменском.

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