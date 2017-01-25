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    В Одессе мужчина на мопеде выстрелил в прохожего

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    Разгул криминала: убийства, кражи, нападения (340)

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    Как сообщается, мужчина на мопеде намеревался заехать на территорию рынка "Киевский", за что получил замечание от прохожего. Злоумышленник в ответ на замечание совершил выстрел в его сторону.
    Машина полицейских. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. В среду в Одессе мужчина пытался на мопеде заехать на территорию рынка "Киевский", стрелял в прохожего, который сделал ему замечание, сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

    Политический эксперт Михаил Павлив
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    "Сегодня в 16:16 в Таировское отделение полиции поступило сообщение о том, что человек на мопеде стрелял в прохожего. Предварительно установлено, что неизвестный на мопеде намеревался заехать на территорию рынка "Киевский", за что получил замечание от прохожего. Злоумышленник в ответ на замечание совершил выстрел в его сторону и поехал в сторону улицы Глушко", – говорится в сообщении.

    Пострадавшего доставили в медучреждение с предварительным диагнозом – ранение в шею.

    На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Таировского отделения полиции. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Опрашиваются возможные свидетели и очевидцы происшествия. Введен в действие оперативный план "Сирена".

    Ранее сообщалось, что в Харькове трое мужчин открыли стрельбу из автоматического оружия с балкона многоэтажного дома на Алексеевском жилом массиве.

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