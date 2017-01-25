В Житомире повесился военнослужащий

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. В Житомире на территории военного института в среду нашли повешенным военнослужащего.

"25 января правоохранителям поступила информация, что в Житомирском военном институте имени С. П. Королева нашли повешенным мужчину. По данным отдела коммуникаций, на место происшествия выезжала оперативная группа. Продолжается расследование", — сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в Житомирской области.

Сообщается, что мужчина, которого нашли повешенным, работал в этом институте.

В военной прокуратуре Житомирского гарнизона уточнили, что "на территории Житомирского военного института им. С. П. Королева действительно сегодня обнаружили тело военнослужащего без признаков жизни".

"Что именно повлекло смерть человека, будет известно после проведения всех экспертиз. Прокуратура Житомирского гарнизона осуществляет процессуальное руководство расследованием этого дела", - уточнили в ведомстве.

Ранее в Минобороны сообщили, что в 2016 году число погибших не в боях военнослужащих Вооруженных сил Украины превысило боевые потери в зоне проведения АТО.

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