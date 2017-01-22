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    Подозреваемые в покушении на Геращенко арестованы на два месяца

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    Разгул криминала: убийства, кражи, нападения (321)

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    Как отметил народный депутат Антон Геращенко, согласно ст. 112 Уголовного кодекса, обоим подозреваемым по делу грозит мера наказания вплоть до пожизненного заключения.
    Антон Геращенко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Шевченковский районный суд Киева арестовал двух подозреваемых в деле о покушении на народного депутата Антона Геращенко на два месяца без права внесения залога. Об этом сообщил сам Геращенко на своей странице в Facebook.

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    При этом Геращенко подчеркнул, что по ст. 112 Уголовного кодекса обоим подозреваемым по делу грозит мера наказания вплоть до пожизненного заключения.

    "Их жизнь и безопасность должны быть вне опасности, для того чтобы они помогли раскрыть диверсионно-террористическую сеть, которая продолжает свою работу в Украине, и предотвратить дальнейшие террористические акты против украинских журналистов и политиков", — написал он.

    Также Геращенко выразил благодарность главе СБУ Василию Грицаку и всем сотрудникам правоохранительных органов, которые помогли задержать преступников.

    Ранее глава ведомства Василий Грицак сообщил, что Служба безопасности Украины предотвратила покушение на депутата Верховной Рады.

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