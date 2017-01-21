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    СБУ о покушении на нардепа: планировался подрыв автомобиля

    (обновлено: )2701
    Согласно информации пресс-службы Службы безопасности Украины, злоумышленники планировали взорвать автомобиль народного депутата. Запасным вариантом был взрыв на маршруте его движения.
    Служба безопасности Украины СБУ
    RIA News Сергей Тышковец

    КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. В Службе безопасности Украины заявили, что задержанные злоумышленники, которые планировали покушение на жизнь народного депутата, намеревались совершить это путем подрыва его автомобиля. Об этом сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

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    "С куратором обсуждался способ покушения с применением самодельного взрывного устройства. Злоумышленники планировали взорвать автомобиль народного депутата. Запасным вариантом был взрыв на маршруте его движения. Были отработаны пути скорейшего отхода с места совершения преступления и побега в РФ. В результате спецоперации вчера вечером злоумышленники были задержаны с приведенным в готовность самодельным взрывным устройством вблизи жилья народного депутата Украины", — сообщили в СБУ.

    В ведомстве добавили, что взрывное устройство представляло собой пластиковый контейнер с пластическим взрывчатым веществом весом в приблизительно 400 г, сверхмощным неодымовым магнитом, электродетонатором и элементом питания.

    В ходе проведенных обысков в квартире и автомобиле задержанных было обнаружено и изъято специально подготовленные терминалы, сим-карты для приведения в действие взрывного устройства, средства коммуникации с кураторами и другие доказательства преступления, в том числе фотографии объекта.

    В деле продолжаются оперативные и следственные действия.

    Ранее глава ведомства Василий Грицак сообщил, что Служба безопасности Украины предотвратила покушение на депутата Верховной Рады.

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