В жилом доме Киева сорвался лифт, в котором ехали мать с ребенком

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. В 9-этажном доме на ул. Наумова в Киеве, 23В сорвался лифт, в этот момент в нем находились мать с 3-летним ребенком. Лифт пролетел с 6 до 2 этажа — сработало аварийное торможение. Об этом на своей странице в Facebook написала пострадавшая жительница дома Анастасия Чоп.

Как отмечает девушка, аварийная служба приехала только через час.

"Сегодня утром в районе 8:20 оборвался трос в лифтовой кабине по адресу г. Киев, Наумова 23 В, сработало аварийное торможение, летели прилично с 6 этажа, остановились между 2 и 1-ым. В кабине находилась я и 3-х летний сын. До сих пор трусит. Лифт старый. В кабине и на первом этаже при входе в лифт кнопка вызова аварийной службы не работает, номеров для вызова службы спасения нет. Просидела там около часа. Слава Богу, мама нашла номер диспетчерской службы Святошинского района и дозвонилась. Бригада приехала достаточно быстро, около 40 минут и то после упоминания, что в кабине находится ребенок", — написала она.

Напомним, в результате падения лифта в московском недострое погибли 5 человек.