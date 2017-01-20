наверх
20.01.201715:14
Курсы валют НБУ
  • EUR29.28- 0.04
  • USD27.44- 0.05
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В жилом доме Киева сорвался лифт, в котором ехали мать с ребенком

    (обновлено: )391
    Пострадавшая сообщила о случившемся на горячую линию мэра Киева, ее обращение было зарегистрировано под номером Ч 488. Аварийная служба приехала только через час.
    Замена лифта в одном из жилых домов. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. В 9-этажном доме на ул. Наумова в Киеве, 23В сорвался лифт, в этот момент в нем находились мать с 3-летним ребенком. Лифт пролетел с 6 до 2 этажа — сработало аварийное торможение. Об этом на своей странице в Facebook написала пострадавшая жительница дома Анастасия Чоп.

    Как отмечает девушка, аварийная служба приехала только через час.

    "Сегодня утром в районе 8:20 оборвался трос в лифтовой кабине по адресу г. Киев, Наумова 23 В, сработало аварийное торможение, летели прилично с 6 этажа, остановились между 2 и 1-ым. В кабине находилась я и 3-х летний сын. До сих пор трусит. Лифт старый. В кабине и на первом этаже при входе в лифт кнопка вызова аварийной службы не работает, номеров для вызова службы спасения нет. Просидела там около часа. Слава Богу, мама нашла номер диспетчерской службы Святошинского района и дозвонилась. Бригада приехала достаточно быстро, около 40 минут и то после упоминания, что в кабине находится ребенок", — написала она.

    Напомним, в результате падения лифта в московском недострое погибли 5 человек.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Топ-10 самых популярных видео с Обамой
    Вашингтон. Инаугурация Трампа
    Рабочий визит президента Украины Петра Порошенко в Швейцарию
    Давос-2017 и новый мировой порядок
    "Нафтогаз Украины"
    ЕС - Украина - РФ: снова газ
    Денежные купюры гривны Украины
    Экономика Украины. Падение гривны