В районе Еленовки в результате обстрела пострадала женщина

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. В результате минометного обстрела окрестностей Донецка в населенном пункте Еленовка утром 20 января осколочное ранение получила мирная жительница, сообщает корреспондент РИА Новости Украина.

Женщина ехала в рейсовом автобусе в сторону Докучаевска и получила ранение неподалеку от контрольно-пропускного пункта "Еленовка" подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике. Пострадавшая доставлена в травматологический центр в Донецке. По предварительной информации, в окрестностях Еленовки имеются повреждения и разрушения жилых домов, точные данные уточняются.

"Сегодня утром в 7.30 начался обстрел поселка Еленовка, в результате осколками была ранена местная жительница. Она ехала в автобусе Донецк-Докучаевск, и была ранена недалеко от КПП "Еленовка". Пострадавшая была доставлена в больницу Донецка, ее состояние выясняется", — сообщил глава администрации.

Тем временем в пятницу на подконтрольные ополченцам территории прибыл с инспекцией заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг. В рамках визита запланирована встреча Хуга с главой ДНР Александром Захарченко, на которой стороны намерены обсудить вопросы разминирования трассы в Новоазовском районе в сторону Мариуполя.

Представители ДНР заявляют, что инспекция на юге самопровозглашенной республики замглавы СММ ОБСЕ проходит под звуки канонады. Сообщается, что в это время вблизи поселка Коминтерново слышны залпы и разрывы тяжелой артиллерии. Обстрел окрестностей села ведется, как заявляют в ДНР, из подконтрольного ВСУ посёлка Водяное. По словам ополченцев, украинские силовики используют запрещенные минскими договоренностями крупнокалиберные минометы.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

Читайте также: Донбасс. Страшные цифры и ужас линии разграничения: доклад миссии ООН



В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

Читайте также: Полная изоляция Донбасса уничтожит репутацию Украины — эксперт

Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.