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    Ополченцы из гранатометов обстреляли Широкино и Гнутовов - силовики

    Тема:

    Донбасс: перемирие под обстрелами и списки Савченко (203)

    (обновлено: )2701
    Как сообщает пресс-центр спецоперации в Донбассе, обстрелу подверглись населенные пункты Крымское, Новозвановка, Гнутово, Водяное, Широкино (мариупольское направление), Авдеевка, Луганское и Зайцево.
    Боец ВСУ в зоне АТО
    REUTERS/Gleb Garanich

    КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Военные заявляют, что ополченцы за минувшие сутки 19 раз открывали огонь по их позициям в Донбассе.

    Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Бортник: кризис на Донбассе - это на десятилетия

    Как сообщается на странице пресс-центра спецоперации в Facebook, обстрелу подверглись населенные пункты Крымское, Новозвановка, Гнутово, Водяное, Широкино (мариупольское направление), Авдеевка, Луганское и Зайцево.

    По информации военных, огонь велся из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. 

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