В Киеве мужчину сбили сразу два авто

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. В Киеве мужчина попытался перебежать дорогу в неположенном месте, однако его боковым стеклом задела Honda, пишет издание dtp.kiev.ua.

Когда пешеход упал, на него наехал еще один автомобиль, водитель которого затем исчез.

Пешеход серьезно пострадал – у него многочисленные переломы.

По данным очевидцев, пострадавший вел себя неадекватно: хамил и мешал оказанию медицинской помощи.

Напомним, в Киеве в результате столкновения двух машин на перекрестке бульвара Тараса Шевченко и улицы Владимирской погибла девушка.