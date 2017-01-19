В Киеве мужчину сбили сразу два авто

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. В Киеве мужчина попытался перебежать дорогу в неположенном месте, однако его боковым стеклом задела Honda, пишет издание dtp.kiev.ua.
Когда пешеход упал, на него наехал еще один автомобиль, водитель которого затем исчез.
Пешеход серьезно пострадал – у него многочисленные переломы.
По данным очевидцев, пострадавший вел себя неадекватно: хамил и мешал оказанию медицинской помощи.
Напомним, в Киеве в результате столкновения двух машин на перекрестке бульвара Тараса Шевченко и улицы Владимирской погибла девушка.