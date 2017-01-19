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    Происшествия

    В Киеве мужчину сбили сразу два авто

    (обновлено: )166
    Как отмечается, пешеход серьезно пострадал – у него многочисленные переломы. По данным очевидцев, пострадавший вел себя неадекватно: хамил и мешал оказанию медицинской помощи.
    ДТП в Киеве
    Фото со страницы dtp.kiev.ua в Facebook

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. В Киеве мужчина попытался перебежать дорогу в неположенном месте, однако его боковым стеклом задела Honda, пишет издание dtp.kiev.ua.

    Генпрокуратура выложила видео резонансного ДТП в Киеве. Видео
    ГПУ/Youtube
    ГПУ выложила видео резонансного ДТП с "мажором" Толстошеевым

    Когда пешеход упал, на него наехал еще один автомобиль, водитель которого затем исчез.

    Пешеход серьезно пострадал – у него многочисленные переломы.

    По данным очевидцев, пострадавший вел себя неадекватно: хамил и мешал оказанию медицинской помощи.

    Напомним, в Киеве в результате столкновения двух машин на перекрестке бульвара Тараса Шевченко и улицы Владимирской погибла девушка.

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