Вице-президента федерации бокса Киева подозревают в избиении патрульного

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Полиция сообщила о подозрении в избиении патрульного полицейского вице-президенту федерации бокса Киева, бизнесмену Николаю Щуру, сообщила глава ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

"О ситуации относительно избиения патрульного полицейского в Оболонском управлении полиции. 2 января произошло упомянутое событие, 4 января фигуранту было объявлено о подозрении, несмотря на то, что он находился в больнице. На 18 января назначено избрание меры пресечения в Оболонском суде", — написал Крищенко на своей странице в Facebook.

Ранее СМИ сообщили о том, что в начале января патрульные остановили Mercedes-Benz G63. За рулем авто в нетрезвом состоянии находилась гражданка Елена Войцеховская, 1981 года рождения. Для составления административных материалов патрульные отвезли ее в Оболонский райотдел полиции, куда и приехал Щур. Позднее в отделении произошла потасовка, в ходе которой Щур сломал одному из полицейских нос.

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