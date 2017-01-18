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    Вице-президента федерации бокса Киева подозревают в избиении патрульного

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    По предварительной информации, в начале января патрульные остановили Mercedes, за рулем авто была женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения. Ее отвезли в Оболонский райотдел полиции, куда позднее приехал Щур и устроил потасовку.
    Сотрудники патрульной полиции в Киеве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Полиция сообщила о подозрении в избиении патрульного полицейского вице-президенту федерации бокса Киева, бизнесмену Николаю Щуру, сообщила глава ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

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    "О ситуации относительно избиения патрульного полицейского в Оболонском управлении полиции. 2 января произошло упомянутое событие, 4 января фигуранту было объявлено о подозрении, несмотря на то, что он находился в больнице. На 18 января назначено избрание меры пресечения в Оболонском суде", — написал Крищенко на своей странице в Facebook.

    Ранее СМИ сообщили о том, что в начале января патрульные остановили Mercedes-Benz G63. За рулем авто в нетрезвом состоянии находилась гражданка Елена Войцеховская, 1981 года рождения. Для составления административных материалов патрульные отвезли ее в Оболонский райотдел полиции, куда и приехал Щур. Позднее в отделении произошла потасовка, в ходе которой Щур сломал одному из полицейских нос.

    Ранее сообщалось, что в Харькове пьяная компания открыла из винтовки стрельбу по прохожим.

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