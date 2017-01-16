Обстрелы со стороны ополченцев резко увеличились - штаб АТО

КИЕВ, 16 янв – РИА Новости Украина. За минувшие сутки ополченцы 60 раз обстреливали позиции украинских военных. Об этом пресс-центр АТО сообщил на странице в Facebook.

На Мариупольском направлении из 122-мм артиллерии ополченцы обстреливали Гнутово. "Из минометов различных калибров – Павлополь, Красногоровку и Широкино. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики били по Павлополю, Гнутовому, Широкино и Красногоровку. Также, в Широкино и Марьинке работал снайпер", — говорится в сообщении.

На Луганском направлении из 120-мм и 82-мм минометов обстреливали Новозвановку и Троицкое. "Также, по Новозвановке боевики били из гранатометов и стрелкового оружия. Под огонь противотанковых ракетных комплексов попали Золотое, Станица Луганская и Новоалександровка", — добавили в пресс-центре.



