В Закарпатской области сошли сразу три лавины

КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. В Закарпатской области зафиксировано схождение сразу трех снежных лавин, сообщила пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что в Раховском районе лавина сошла на автодорогу государственного значения Н-09 "Мукачево-Ивано-Франковск-Рогатин-Львов". Еще две лавины сошли около села Деловое.

Схождение первой лавины объемом 90 м кв было зафиксировано в 20:00 13 января. В 21:30 сошла лавина объемом 70 кв м. Третья лавина объемом около 30 м куб сошла около села Костиловка в 6:20 сегодня, 14 января.

Жертв и пострадавших, а также заблокированных автомобилей нет. Дорога расчищена, проезд обеспечен, уточнили в пресс-службе.

Ранее ГСЧС сообщала, что в горах Черновицкой области 9-10 января ожидается значительный уровень лавинной опасности.