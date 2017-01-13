На Буковине столкнулись легковушка и микроавтобус: четверо погибших

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Четыре человека погибли в результате столкновения Mercedes-Benz и Mercedes Sprinter в Черновицкой области, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Поздно вечером 12 января на объездной дороге возле с. Чагор Глыбоцкого района Черновицкой области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого четыре человека погибли и еще четверо были травмированы", — говорится в сообщении.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям В Черновицкой области столкнулись легковушка и микроавтобус

Как выяснилось, водитель автомобиля Mercedes-Benz, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с микроавтобусом Mercedes Sprinter. В результате столкновения водитель и все 3 пассажира легкового автомобиля погибли на месте происшествия.

Для того, чтобы деблокировать тела погибших, на место происшествия были направлены спасатели группы пожаротушения аварийно-спасательного отряда специального назначения, которые с помощью специальных инструментов достали тела погибших из искореженного автомобиля.

Ранее сообщалось, что во вторник вечером во Львове произошло лобовое столкновение двух автомобилей. Как сообщают очевидцы, автомобиль Ford Fiesta занесло на встречную полосу, где в него врезался другой автомобиль.