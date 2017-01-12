Штормовое предупреждение объявлено в Закарпатской области

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Штормовое предупреждение объявили в Закарпатской области Украины – в регионе сильные снегопады, на дорогах государственного значения ограничено движение грузовиков, сообщила в четверг пресс-служба областного управления полиции.

Сильные снегопады пришли в Украину в начале января, в западных областях страны ранее уже объявляли штормовые предупреждения, там также происходили сходы лавин на дороги.

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"В области штормовое предупреждение!.. Сегодня и в ближайшие дни на территории Закарпатской области продолжатся сильные снегопады, температура воздуха остается отрицательной. Непогода представляет опасность для жизни и здоровья граждан", — говорится в сообщении полиции.

По данным пресс-службы, из-за сложных погодных условий (сильные снегопады, резкие порывы ветра и гололед) на автодорогах государственного значения Закарпатской области временно ограничено движение тяжеловесных транспортных средств. На трассах действуют специально оборудованные площадки для стоянки транспорта, где водители могут переждать непогоду.

Водителей легковых автомобилей полиция также просит по возможности воздержаться от дальних поездок.

Руководство Закарпатской полиции обратилось к владельцам турфирм с просьбой воздержаться от организации выездов туристических групп в горные районы, поскольку погодные условия значительно усложнились, возможны схождения лавин.

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Госслужба Украины по ЧС в свою очередь сообщила, что в четверг областные подразделения ведомства предоставили помощь в буксировке транспортных средств, которые самостоятельно не могли преодолеть проблемные участки дорог. Спасатели уже отбуксировали 18 автомобилей.

Ранее сообщалось, что в Закарпатской области сошла лавина.